Declaró viuda del turista canadiense asesinado en Valparaíso

Michelle Winterburn, viuda de Peter Alan Winterburn, el turista canadiense asesinado en medio de un asalto en Valparaíso declaró de manera anticipada al juicio contra los detenidos tras el crimen.

La Fiscalía dispuso de un biombo para resguardar la identidad de la viuda, con la prohibición de hacer grabaciones de audio o video.

Durante su declaración Winterburn precisó que antes del ataque a su esposo sintió "un terrible grito... era él gritando mi nombre. Luego gritaba no, no no...".

La mujer relató que en ese momento corrió junto a su hija y observó como Peter Alan caía al piso.

En la audiencia se expuso que Karen, la hija la victima llegó primero al lugar del ataque y vió dos hombres forcejando con su padre y luego presenció el crimen.

En el caso de que Karen no declare antes de salir de Chile -debido a que está consternada tras lo que presenció- la Fiscalía dialogará con ella vía internet.

Se espera que el cuerpo pueda ser repatriado a Canadá para que la familia deje el país.