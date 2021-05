En prisión preventiva quedó supuesto encubridor de crimen de niño de un año

En prisión preventiva quedó Juan Araya luego de ser formalizado por el encubrimiento del homicidio calificado del niño de un año y dos meses ocurrido el 5 de marzo en El Tabo.

Según Fiscalía, Araya proveyó de medios económicos, transportes, un arma e instrucciones a Freddy Díaz, formalizado en marzo como autor del crimen del menor, quedando en prisión preventiva.

El relato del Ministerio Público apunta a que Díaz, tras el ataque, huyó junto a su pareja hacia la capital, llegando a Puente Alto a buscar un dinero, luego continuaron hacia Cerro Navia para seguir hacia "La Pintana o Lo Espejo", donde se encontraron con Araya.

"Saliendo el Juan a buscarnos una casa para que nos quedáramos, pasándole una pistola al Tedy (Freddy), diciéndole que nos quedáramos en la pieza del segundo piso y que si llegaban los ratis, les disparara desde arriba", relata la declaración de la entonces pareja de Díaz, leída por el fiscal de la causa, Osvaldo Ossandón.

Agrega que luego Araya "nos llevó a un cité en el centro, estuvimos en la noche con el Tedy, diciéndole que yo no quería vivir toda mi vida arrancando. (...) Me dijo que el Juanito lo iba a pasar a buscar para ir a trabajar, me refiero a cocinar droga. (...) Tienen un negocio de narcotráfico en el cual venden principalmente pasta, Juanito es el líder de todos junto a su hermano Bryan que está en Bolivia. Él se fue del país porque en noviembre del año pasado, junto al Gonzalo -que está preso- mataron a dos personas en la misma toma El Michay".

La defensa de Araya, Luis Madariaga, se opuso a la solicitud de prisión preventiva hecha por Fiscalía. Sin embargo, la jueza Francisca Cortés, acogió la tesis de Fiscalía.

En ese sentido, la magistrada dijo que los testimonios de la madre y de la abuela del lactante fallecido fueron parte de las pruebas que fundaron los hechos planteados por la Fiscalía.

También lo fue la declaración de la pareja del presunto autor del crimen. "Se trata de una testigo que es creíble porque entre otras cosas que dijo, señala que en la casa de Abel (padre de Juan) es donde se almacena la droga y resultó que cuando se allanó ese inmueble, efectivamente fue encontrada droga", dijo Cortés.

Agregó que por lo anterior "se constata la efectividad de lo que dijo. Otra declaración clave es cuando ella señala que Juan le dice a Freddy que si seguía complicada la cosa, lo iban a tener que sacar del país, al igual que Bryan que se encontraba en Bolivia".

Otro delito

La prisión preventiva de Araya fue decretada pese a que el sujeto ya se encontraba bajo dicha medida cautelar tras haber sido formalizado previamente por el porte de un arma adaptada para el disparo, la que le fue hallada al momento de la detención.

En ese sentido, para ambas causas, se otorgó el plazo de investigación de 90 días.