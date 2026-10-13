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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Hombre maniatado y ejecutado con más de 20 disparos fue hallado en Viña del Mar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuerpo de la víctima se encontraba atado y con evidentes signos de violencia en un área rural casi deshabitada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el homicidio "responde claramente a una ejecución" perpetrada con distintos tipos de armamento.

Hombre maniatado y ejecutado con más de 20 disparos fue hallado en Viña del Mar
 ATON (referencial)

La víctima, de entre 20 y 30 años, fue encontrado sin vida en el sector de Las Jarillas, en la parte alta de la Ciudad Jardín.

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Un hombre de entre 20 y 30 años fue hallado muerto con más de una veintena de impactos de bala y atado de extremidades en el sector de Las Jarillas, un área rural emplazada en la parte alta de la comuna de Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.

El cuerpo fue localizado en una zona despoblada, situación que alertó a las autoridades debido al nivel de violencia desplegado en el ataque y a las condiciones en que fue abandonada la víctima.

"Este homicidio responde claramente a una ejecución. La persona estaba atada, inmovilizada y aproximadamente más de 20 impactos balísticos en su cuerpo, con distintas armas", afirmó el fiscal José Antonio Uribe.

Según detalló el persecutor, están "trabajando el sitio del suceso con los peritos de la Policía de Investigaciones y paralelamente se está trabajando para efecto de individualizar a los autores. También estamos buscando empadronar testigos".

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Peritos policiales levantaron cerca de 30 casquillos balísticos desde el sitio del suceso. (FOTO: ATON)

"Este homicidio, de acuerdo con la información que tenemos, habría ocurrido en la madrugada de hoy, cerca de las 00:00 horas, por lo cual en este sitio tan despoblado estamos igualmente buscando si hay algún testigo del hecho", puntualizó.

En el sitio del suceso se desplegó el Equipo de Crimen Organizado de la Fiscalía junto a la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI.

Durante la fijación del terreno, los equipos periciales levantaron cerca de 30 vainillas balísticas percutadas, antecedentes que corroboran la participación de múltiples tiradores o el uso de diferentes armas de fuego en el lugar.

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