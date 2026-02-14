Incendio en Viña con riesgo de reactivación y cancelan alerta en Concón y Limache

Se mantienen, desde la tarde del viernes, múltiples focos de incendios forestales en las comunas de Viña del Mar, Limache y Concón, en la Región de Valparaíso, lo que ha obligado a un amplio despliegue de equipos de emergencia para contener el avance de las llamas.

En Viña del Mar, uno de los principales puntos de preocupación se concentra en el sector de Fuerte Aguayo, en las cercanías de Reñaca Alto, mientras que en Concón se solicitó la evacuación de los habitantes de Los Peumos, Condominio Maximiliano, Las Higueras y Los Espinos.

Debido a la evolución del siniestro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene alerta roja para las comunas de Concón y Limache, mientras las labores de combate se mantienen activas y bajo monitoreo permanente ante el riesgo de propagación hacia zonas habitadas.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, destacó el despliegue de los equipos en terreno: "Tenemos un despliegue completo para enfrentar este incendio, que no ha crecido en su perímetro y, por lo tanto, no se ha acercado a las viviendas. Seguimos con una distancia prudente".

La autoridad advirtió que se han emitido seis alertas y llamados a evacuar de forma preventiva ante el aumento de la temperatura y eventuales ráfagas de viento. En ese contexto, detalló que cerca de 80 personas salieron de sus hogares, sin que hasta ahora haya sido necesario habilitar albergues.

Desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales, Patricio Valladares, explicó que el siniestro "no presenta actividad violenta" y que se mantiene con focos de baja intensidad, como fumarolas y pequeños puntos con llamas, los que son atacados de inmediato por brigadas y aeronaves.

Valladares agregó que el trabajo de la jornada estará enfocado en consolidar el control en sectores cercanos a zonas pobladas como El Peumo y La Higuera.

Según el último balance del director regional de la Conaf, Mauricio Núñez, el incendio "tiene una superficie de 300 hectáreas por confirmar; se encuentra activo, con una propagación lenta y baja intensidad".

En cuanto a los recursos desplegados, indicó que "por parte de Conaf, están trabajando dos maquinarias tipo skidder, 12 brigadas terrestres, seis cuerpos de Bomberos de Quilpué, Quillota, Viña del Mar, Villa Alemana, Olmué y Limache, y también camiones aljibes y maquinarias de Viña, Olmué y Limache".

"También trabajan cinco helicópteros, tres aeronaves y un avión de coordinación", con el fin de "construir líneas de control tanto terrestres, como con productos químicos a través del lanzamiento de aeronaves", puntualizó la autoridad.

Evolución del siniestro en Viña

Respecto del incendio que afecta a la parte alta de Viña del Mar, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la comuna, Héctor Cáceres, explicó que, si bien el avance del fuego ha sido frenado, "persiste el riesgo de reactivación debido a las condiciones del terreno y a la eventual propagación hacia zonas laterales".

"Se encuentra contenido, pero bastante activo en todo su perímetro. Existe el riesgo de que se pueda activar con más fuerza y propagarse hacia sectores poblados", advirtió.

La autoridad detalló que actualmente las labores se concentran en tareas de contención y vigilancia preventiva, manteniendo personal desplegado para evitar nuevos focos. Asimismo, indicó que en las próximas horas se "iniciarán acciones más ofensivas" para intentar liquidar los sectores con mayor riesgo de avance hacia viviendas.

Debido a la extensa superficie comprometida, los trabajos de control y extinción se mantendrán durante toda la jornada, mientras se monitorea de forma constante el comportamiento del incendio.

En paralelo, Senapred canceló la alerta temprana preventiva en las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga.