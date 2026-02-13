Incendio forestal mantiene a Limache y Concón bajo alerta roja bicomunal

El Senapred declaró alerta roja para Limache y Concón (Región de Valparaíso), por un incendio forestal bicomunal declarado la tarde noche de este viernes, y que hasta el momento consume 140 hectáreas.

El director regional de la Conaf, Mauricio Núñez, explicó que "en un inicio, hubo cuatro focos en este sector: dos se pudieron sofocar y los otros dos se juntaron, y estos últimos involucran a las comunas de Limache y Concón".

La rápida propagación del incendio "Forestal ACE" obligó a instruir evacuaciones preventivas mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) en los sectores aledaños de Población Los Aromos 1 y El Portezuelo en Limache, así como en Comunidad Los Peumos, Condominio Maximiliano, La Higuera y Los Espinos de Concón.

En horas de la noche, el comandante de Bomberos de Viña del Mar-Concón Héctor Cáceres afirmó que "hemos logrado contener parte del avance del incendio con los equipos que están desplegados trabajando junto conmigo".

"Nos encontramos trabajando con cerca de 20 unidades, entre carros de combate y de apoyo logístico, y del orden de 140 voluntarios", apuntó el funcionario.

A su vez, el director de Conaf Valparaíso complementó que "ahora va a empezar a trabajar la brigada nocturna, y el resto de las brigadas también seguirá trabajando toda la noche para salvaguardar todas las viviendas", lo que significa que "la fuerza de combate será de siete brigadas y un skidder".

Alerta amarilla regional por focos simultáneos

Esta emergencia se da mientras sigue vigente la alerta amarilla declarada por el Senapred para toda la Región de Valparaíso, debido a la importante cantidad de focos simultáneos en medio de altas temperaturas y vientos fuertes que dificultan el combate.

Otra comuna que estuvo complicada en la zona es Nogales, por causa de un siniestro que afectó a un total de 2 hectáreas, pero la alerta amarilla dictada inicialmente se canceló por un declive en la intensidad de las llamas.

En este punto, el fuego "es combatido por seis aeronaves de Conaf, junto a seis brigadas terrestres y seis compañías de Bomberos", indicó el director regional de Senapred, Christian Cardemil, antes de llamar a vecinos y vecinas del sector a "mantenerse informados respecto de la evolución de esta emergencia".