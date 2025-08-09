Síguenos:
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Incendio en vivienda dejó dos fallecidos en Cartagena

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las víctimas fatales son un hombre y una mujer, quienes fueron encontrados por bomberos tras controlar el fuego.

 PDI

La PDI y peritos especializados investigan las causas del siniestro.

Un hombre y una mujer fallecieron este sábado en un incendio que afectó a una vivienda en la comuna de Cartagena, Región de Valparaíso.

El siniestro se desató en la intersección de Tercera Poniente con Avenida Central, lo que generó un amplio despliegue de Bomberos y equipos de emergencia para controlar las llamas.

Una vez que el fuego fue extinguido, el personal en el lugar confirmó el hallazgo de ambos cuerpos sin vida. Esta situación motivó la inmediata concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Antonio, quienes iniciaron las diligencias investigativas.

"En el lugar se trabajó junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, como también del Laboratorio de Criminalística Central (...) Las causas del incendio están siendo investigadas", informó el subcomisario Jonathan Carvacho.

Los cuerpos de las víctimas han sido remitidos al Servicio Médico Legal para los peritajes correspondientes.

