Internación provisoria para hermanos imputados por secuestro en Quillota

En internación provisoria quedaron dos hermanos de 15 y 17 años acusados de los delitos de secuestro, porte ilegal de arma de fuego y amenazas, por un hecho ocurrido durante la madrugada de este lunes en la comuna de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Según relató la fiscal Gabriela Fuenzalida, se trató del "secuestro a una mujer, en el interior de su domicilio, pidiendo que un tercero concurriera para aclarar algunas circunstancias o alguna pelea que había ocurrido días previos, y que si no concurría iba a hacerle daño a dicha mujer. Ellos llegaron violentamente al domicilio, amenazándola, realizaron una videollamada a este tercero, quien se asusta al ver las imágenes, llama a Carabineros, que logra rescatar a esta mujer".

Se decretó un plazo de 120 días de investigación.