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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Investigan hallazgo de mujer fallecida en las costas de Cachagua

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuerpo sin vida fue divisado por un pescador durante la noche del viernes en las inmediaciones del fundo Aguas Claras.

Las autoridades indagan si el hecho corresponde a una persona con denuncia de presunta desgracia ingresada en Santiago.

Investigan hallazgo de mujer fallecida en las costas de Cachagua
 ATON (referencial)

La Fiscalía instruyó diligencias inmediatas a la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.

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La Policía de Investigaciones (PDI) indaga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el sector costero de la localidad de Cachagua, comuna de Zapallar, en la Región de Valparaíso.

El suceso se registró durante la noche del viernes, momento en que un pescador artesanal que recorría la costa divisó a la víctima flotando en las inmediaciones del fundo Aguas Claras.

Ante esta situación, dio alerta inmediata tanto a Carabineros como a personal de seguridad municipal y a la Armada, equipos que concurrieron al área y coordinaron maniobras para recuperar el cuerpo desde el mar.

Tras concretarse la extracción de los restos, el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Valparaíso fuera la encargada de liderar los peritajes en el sitio del suceso.

 

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La Fiscalía instruyó diligencias inmediatas a la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso. (FOTO: ATON)

 

Los detectives trabajan en el levantamiento de evidencias con el objetivo de establecer la identidad de esta persona, fijar el sitio del suceso y si existió intervención de terceros en el deceso.

Indagan posible relación con denuncia por presunta desgracia

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a verificar si el caso guarda relación directa con una denuncia de presunta desgracia que se había interpuesto en Santiago.

Esta línea de indagatoria cobró fuerza luego de que, con anterioridad al avistamiento en el mar, se reportara la desaparición de una mujer cuyos documentos habían sido encontrados en la playa Las Cujas, balneario emplazado en la misma localidad de Cachagua.

El Servicio Médico Legal (SML) se sumó a las labores especializadas junto al personal policial para realizar los exámenes tanatológicos correspondientes.

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