Jorge Sharp consiguió más de 1.700 firmas en la primera convocatoria para su reelección

Más de 1.700 firmas ante notario recibió el actual alcalde de Valparaíso y candidato a la reelección, Jorge Sharp, en su primera recolección ante las municipales del 2021, que encabezó este sábado en la Plaza de La Victoria, provocando hasta filas de vecinos que buscaban respaldar su la campaña.

"Este proyecto sigue convocando y a algunos no les va a gustar, pero sigue convocando", aseguró el jefe comunal, quien añadió que "no tengo dudas que hemos hecho cosas buenas, pero también hemos tenido desaciertos y aquí no hay mesías, aquí no hay caudillos, aquí hay un alcalde que cumple un rol, pero también hay mucha gente".

"Se caen muchos mitos hoy, nos reforzamos y no vamos a dejar de juntar firmas", enfatizó la autoridad, que en los próximos días buscará apoyos en sectores como la Plaza Waddington en Playa Ancha, Placilla de Peñuelas, Laguna Verde y los diferentes cerros de Valparaíso.

Alcalde de #Valparaíso ⁦@JorgeSharp⁩ asegura q en primera jornada de recolección de firmas para postular a la reelección como independiente reunió 1.700. “Este proyecto sigue convocando y a algunos no les va a gustar”, dijo @Cooperativa #CooperativaRegiones pic.twitter.com/bK2MikcoXE — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) December 5, 2020

Por otro lado, Javiera Toledo, candidata del colectivo ciudadano "La Villa Alemana que Queremos" a la alcaldía de esa comuna, también juntó apoyos en esta jornada, traducidos en poco más de 300 firmas, número importante por ser una zona con un padrón electoral bastante más reducido en comparación a la capital regional.

"Nos esperábamos 200 personas, quizás un poco menos, pero ha llegado muchísima gente y mucha que no es del colectivo y que no tiene vinculación con él, y creo que eso ha sido lo que más contenta me ha dejado, porque realmente estamos empezando a salir al territorio y la gente nos está empezando a reconocer", enfatizó.

¡Felices y Agradecidos!



Hoy en la primera jornada de Firmatón, logramos superar el mínimo exigido por el servel.



ESTAREMOS EN LA PAPELETA EL 11 DE ABRIL, y disputaremos la Alcaldía de Villa Alemana.



Aún así, seguimos juntando firmas.#LaVillaAlemanaqueQueremos



GRACIAS pic.twitter.com/6wtr6xnq15 — Javiera Toledo - Villa Alemana #YoApruebo (@JavieraToledo_V) December 6, 2020

En tanto, desde hace algunos días el independiente Rodrigo Vattuone, que por su parte quiere llegar al Municipio de Viña del Mar, inició este proceso en diversas notarías locales.