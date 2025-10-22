Joven de 20 años fue detenido por asesinar a un hombre en Valparaíso

Un hombre de 34 años murió tras ser atacado con un arma cortopunzante en Placilla, sector alto de Valparaíso.

Según información preliminar, la víctima recibió una puñalada en la región torácica, que posteriormente le provocó la muerte en el centro asistencial de Placilla.

La policía logró la detención de un joven de 20 años, quien presuntamente sería el autor del ataque y cuya formalización será esta mañana.