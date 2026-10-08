Más de 2.600 personas fueron desalojadas de la toma Yevide de San Felipe

Carabineros, en compañía de autoridades locales, concretó este jueves -por mandato judicial- el desalojo de la denominada toma Yevide, ubicada en la comuna de San Felipe, en el Valle del Aconcagua (Región de Valparaíso).

Durante todo el proceso fueron desalojadas alrededor de 2.600 personas del terreno de 7,5 hectáreas, perteneciente a la empresa sanitaria Esval.

Las autoridades destacaron que el balance fue positivo, ya que la mayoría de los ocupantes se retiró previamente del lugar, por lo que quedaba un número reducido de personas al momento de la intervención policial.

El abandono voluntario de los ocupantes también se debió a una intervención policial realizada por la PDI la semana pasada, que dejó más de 50 detenidos, además de la incautación de armas y especies robadas avaluadas en 500 millones de pesos.

Desde Esval explicaron que la solicitud de desalojo se fundamenta en que el paño ocupado es considerado infraestructura crítica para garantizar el abastecimiento de agua potable a todo el Valle del Aconcagua.

"Este terreno pertenece a nuestra empresa, pero por él pasa una infraestructura crítica y por eso nos interesa resguardarla para asegurar el alcantarillado de toda la comuna, para todos los vecinos, así que esa es la prioridad número uno", indicó Alejandro Romero, gerente regional de Esval.

Agregó que en el lugar no se ha "detectado intervención, pero tampoco hemos podido inspeccionar con detalle y eso es lo que vamos a hacer desde el minuto que ya esté desocupada la toma".

Aún queda pendiente el desalojo de otro paño perteneciente a la sanitaria, fijado para el mes de enero. Las autoridades indicaron que en dicho período se proyecta notificar a cerca de 300 personas para que abandonen los terrenos.

Gobierno destaca evacuación pacífica

El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que "hubo una suerte de intervención completa en la megatoma para proteger a los funcionarios que, eventualmente, pudieran sufrir algún tipo de incidente, tomando la mala experiencia que hubo a comienzo de año en la megatoma de San Antonio, donde hubo dos carabineros heridos. Eso no ocurrió, las personas se evacuaron pacíficamente".

"Hay una intervención de acuerdo a los mismos tratados de abordar los grupos prioritarios: personas mayores, mujeres embarazadas y niños, por eso nos acompaña el Seremi de Desarrollo Social y se dispusieron dos albergues, de modo tal de dar continuidad educacional a los niños y alimentación, si lo requieren, por si se van dentro de la misma comuna para tener esta cobertura", complementó.

Por su parte, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, advirtió sobre nuevos intentos de toma de terrenos en San Felipe: "El desalojo ha provocado desplazamiento de personas a otras partes del país", apuntó.

"Identificamos 17 puntos de riesgo y los estamos permanentemente visualizando para evitar que se ubiquen en otros lugares de nuestra comuna. Pero no continuaron por el hecho de que nosotros los detuvimos inmediatamente", dijo la jefa comunal.