Megaproyecto de expansión del puerto de San Antonio logró aprobación ambiental unánime

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó este martes, de forma unánime, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del megaproyecto Puerto Exterior de San Antonio.

La instancia respaldó de este modo el pronunciamiento previo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), dando por concluido un periodo de tramitación que se extendió por seis años y que incluyó procesos de participación ciudadana y consulta indígena.

El Puerto Exterior de San Antonio contempla una inversión de 4.450 millones de dólares para triplicar la capacidad actual de movimiento de carga, pasando de dos millones de TEU (contenedores de 20 pies) que hubo en 2025 a seis millones, equivalentes a 60 millones de toneladas.

Las obras incluyen dos terminales de 1.730 metros cada uno, un molo de abrigo de aproximadamente cuatro kilómetros, dragados y explanadas, accesos ferroviarios y viales y capacidad para atender simultáneamente hasta ocho naves de 400 metros de eslora.

La primera etapa entraría en operación en 2036, con 865 metros de muelle y capacidad de 1,5 millones de TEU al año.

"Proyecto importante para el país"

"Ésta es una gran noticia, un gran paso que hemos dado después de seis años de tramitación de evaluación ambiental", celebró el gerente general interino de la Empresa Puerto San Antonio, Fernando Gajardo.

"Es un proyecto importante no solamente para la comuna de San Antonio, sino que también para la región y para el país. Chile necesita recuperar su posición a nivel latinoamericano y a nivel mundial en lo que es la transferencia de cargas y de exportación y de importación", dijo el ejecutivo.

Una vez que se realice la adjudicación y firma del contrato, las obras deberían comenzar el 2027: "Prontamente esperamos recibir ofertas y tener oferentes calificados para poder desarrollar este proyecto", señaló Gajardo.

La iniciativa supone "un desafío importante para la ingeniería chilena y para las empresas contratistas, sobre todo en la construcción de un molo de abrigo, que no se construye hace 100 años en el país", agregó Gajardo, destacando que "este proyecto pasa por sobre los puertos peruanos" actuales y ponen a Chile "a la vanguardia de los proyectos no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial".

Reactivación del empleo

La ejecución del proyecto permitirá crear unos 1.500 empleos promedio durante la construcción, un peak de 2.800, y otros 2.000 puestos de trabajo durante la operación.

Proyectado hasta el año 2055, generaría un total de 26 mil 500 puestos de trabajo, frente a los cerca de 10 mil actuales. Además, proyecta cuadruplicar el aporte a los ingresos municipales, ya que las patentes asociadas a la operación portuaria pasarían de cerca de 800 mil dólares anuales a aproximadamente 3,2 millones de dólares anuales.

"Éste es un proyecto de real envergadura que va a provocar desarrollo territorial, económico y social, no solo para la comuna de San Antonio, sino que para la provincia y la región", valoró el alcalde Omar Vera.

"Obviamente genera externalidades"

Este proyecto, al igual que el de la ampliación del cercano puerto de Valparaíso, ha generado controversia y dudas sobre su viabilidad y sobre si existe una demanda suficiente de este tipo de servicios en una zona del Pacífico sur bajo la sombra del gran puerto de aguas profundas Chancay, construido por China en la ciudad costera peruana de El Callao.

Los puertos chilenos, repartidos a lo largo de 4.200 kilómetros de costa en 39 puntos estratégicos de salida -y en el pasado casi hegemónicos en Sudamérica-, ven amenazada su posición por la presión ejercida por el citado mega-puerto de Chancay, infraestructura construida con capital chino que impulsa a Perú como la potencia del continente hacia Asia y el Pacífico.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que el proyecto "significa un tremendo desafío, porque obviamente el puerto genera externalidades por sí mismo", pero de cualquier modo será una inyección económica "muy potente a la ciudad de San Antonio y a las comunidades colindantes; por eso uno mira con optimismo este proyecto y esperamos que se concrete en los plazos que viene".

En esta línea, contempla obras de compensación y mitigación, como la habilitación de un área recreativa y turística de más de 60 hectáreas, integrada por el Parque Lagunas de Llolleo, el Paseo El Molo y la remodelación del Parque DYR, con una red de senderos, infraestructura educativa, miradores, protección del humedal y un paseo peatonal de aproximadamente 1.500 metros sobre el nuevo molo de abrigo.

También incluye el mejoramiento y habilitación de la Playa Pacheco Altamirano, equipamiento y fomento productivo en las caletas San Pedro Pacheco Altamirano, Puertecito y Boca Río Maipo. Además, proyecta medidas de descarbonización, con grúas y maquinaria portuaria 100 por ciento eléctricas, conexión eléctrica para naves atracadas, y transferencia de hasta 40 por ciento de la carga por ferrocarril.

"Una obra transformadora"

La aprobación ambiental fue valorada también por Fernando Bustamante, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso, dado su "importante impacto en toda la cadena logística y productiva".

"La infraestructura es una palanca central para mejorar la calidad de vida de las personas (...) Chile y la Región de Valparaíso necesitan que estos proyectos se materialicen. Valoramos especialmente que este avance sea fruto de un proceso técnico riguroso, de más de seis años de evaluación, que ha permitido fortalecer sus estándares ambientales y su integración con el territorio y la comunidad", señaló Bustamante.

"Tenemos la convicción de que el Puerto Exterior de San Antonio será una obra transformadora, que aportará desarrollo, empleo y nuevas oportunidades para San Antonio, su gente y toda la región", sentenció el líder regional de la CChC.