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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Menor fue detenido por amenaza de tiroteo en colegio de Quilpué

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un menor fue detenido por una presunta amenaza de tiroteo durante la jornada de este jueves en el colegio Los Reyes de la comuna de Quilpué, en la Región de Valparaíso.

El capitán Diego Mansilla detalló que "personal manifiesta que momentos antes uno de sus alumnos, en circunstancias que se encontraban participando del Día del Deporte, agarra el micrófono y a viva voz manifiesta la palabra 'tiroteo' en dos oportunidades. Posterior a esta acción, el personal del colegio traslada al menor a inspectoría y procede a llamar a su apoderado, con quien se retira del establecimiento".

Posteriormente, el menor fue detenido en flagrancia, aunque quedó en libertad y apercibido a la espera de citación.

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