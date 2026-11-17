Un grupo de 14 carabineros protagonizó un accidente de tránsito durante la tarde de este martes en la Ruta Internacional, en la comuna de Viña del Mar.

Producto de causas que se desconocen, los funcionarios policiales impactaron contra un vehículo, cayendo al suelo en la carretera, sufriendo diversas lesiones.

El coronel Jorge Guaita detalló que "a raíz de causas que se investigan, los integrantes del curso de conductores de motoristas de la zona de Valparaíso se trasladaban por la Ruta Internacional en dirección a Santiago y habrían tenido un accidente por un vehículo que habría frenado".

"Afortunadamente no tenemos carabineros lesionados de gravedad, están policontusos solamente, son tres de estos carabineros que habrían caído al suelo y que fueron trasladados en forma inmediata a un centro de salud para realizar las alcoholemias respectivas", precisó.