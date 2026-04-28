Niño de 7 años fue baleado durante asalto a parcela en La Cruz

Un niño de siete años resultó herido a bala durante un violento asalto registrado en una parcela de la comuna de La Cruz, Región de Valparaíso. Además, un adulto mayor terminó con fracturas tras ser golpeado por los delincuentes.

El asalto ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando cuatro sujetos armados ingresaron al domicilio y sustrajeron especies avaluadas en cerca de tres millones de pesos.

Según información entregada por la PDI, en el lugar se encontraba una pareja de adultos mayores junto a su nieto de siete años. En medio del atraco, el menor recibió un disparo en el hombro, tras asustarse durante la irrupción de los antisociales.

El niño fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece internado con lesiones de carácter grave, aunque fuera de riesgo vital.

En tanto, el adulto mayor afectado resultó con una fractura producto de los golpes propinados por los asaltantes.

Tras concretar el robo, los cuatro sujetos huyeron del lugar.

El fiscal José Uribe, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, precisó que "estamos trabajando incesantemente junto con equipo ECOH para esclarecer a los autores y proceder a sus detenciones".

La Brigada Investigadora de Robos de la PDI, quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque.

Seremi de Seguridad de Valparaíso: Tengo fe de que vamos a mitigar este incremento de violencia



Por su parte, el seremi de Seguridad de la Región de Valparaíso, Hernán Silva, se refirió al incremento de violencia en la región, donde este asalto se suma a dos homicidios ocurridos el fin de semana en Calera y Quilpué.

"Es un fenómeno de incremento de violencia y delincuencia que ha sido casi cultural por décadas en este país y al cual el Presidente José Antonio Kast está decidido a enfrentar con dureza. Y esa es mi misión, y en eso vamos a estar y tengo fe en que vamos a revertir o lograr, por lo menos, mitigar este incremento que ha sucedido", señaló.

Asimismo, se refirió a los delitos ocurridos el fin de semana: "Han sucedido intramuros, es decir, imposible de poder determinarlos en la vía pública preventivamente, sino que suceden al interior de domicilios en el contexto de violencia intrafamiliar o de relaciones muy cercanas entre personas que tienen comportamientos delictuales entre ellos y cobran sus cuentas".