Niño de cinco años encontró nueva especie de tarántula: Fue bautizada en su honor

Un niño de cinco años encontró una tarántula en los roqueríos de Cartagena que, tras ser estudiada por investigadores, resultó ser una especie desconocida para la ciencia, por lo que fue bautizada en su honor.

El hallazgo ocurrió en 2021, cuando Vicente Rojas encontró la primera tarántula y se la mostró a su padre, el naturalista Eric Rojas, quien decidió contactar al entomólogo Rubén Montenegro para determinar de qué especie se trataba. A partir de ese momento comenzó un trabajo de comparación con otras tarántulas del género Homoeomma.

Los investigadores concluyeron que los ejemplares encontrados en la provincia de San Antonio correspondían a una especie nueva, que fue bautizada como Homoeomma vicenterojasi en homenaje a Vicente y que constituye el primer registro conocido de este animal en la zona.

El descubrimiento también amplía hacia la costa de la Región de Valparaíso la distribución conocida del género Homoeomma, mientras que los ejemplares identificados fueron encontrados en pequeñas cámaras que construyen bajo las rocas. Los machos, en tanto, pueden salir de estos refugios y desplazarse por el exterior durante el otoño, especialmente después de las lluvias.

La nueva especie pertenece a la familia Theraphosidae y presenta características que permiten distinguirla de otras tarántulas del mismo género, entre ellas los llamados "dientes" que tienen los machos y la particular forma de las espermatecas de las hembras.

La investigación fue realizada por Rubén Montenegro, Eric Rojas y Milenko Aguilera y publicada el 31 de julio en la Revista Ibérica de Aracnología.