Niño fue atropellado en paso peatonal de Valparaíso: Conductor huyó

Un niño de Valparaíso resultó con lesiones leves luego de ser atropellado mientras cruzaba por un paso peatonal junto a su madre.

El accidente ocurrió cerca de las 16:15 horas del miércoles 21 de octubre, en la intersección de Independencia con Pastor Willis Hoover, cuando Benjamín regresaba del colegio Carlos Cousiño.

La madre del pequeño, Joana Aedo aseguró a T13 que ambos habían avanzado hasta la mitad del cruce cuando vieron al vehículo que se acercaba a alta velocidad, por lo que intentaron retroceder para evitar ser alcanzados.

"Cuando íbamos la mitad del paso peatonal, viene este vehículo a alta velocidad, en donde tanto mi hijo y yo alcanzamos a retroceder un paso, pero aún así, el vehículo alcanzó a Benjamín", comentó.

Tras el impacto, el conductor escapó del lugar sin detenerse a prestar ayuda.

Posteriormente, el niño fue trasladado al Hospital Carlos Van Buren, donde descartaron fracturas y lesiones de gravedad. Pese a ello, su madre aseguró que presenciar el accidente fue una experiencia traumática.

El capitán Felipe Cárdenas, de la Segunda Comisaría de Valparaíso, indicó que en redes sociales comenzó a circular una patente que tendría similitudes con el vehículo involucrado, aunque aclaró que todavía no existe certeza de que corresponda al automóvil que atropelló al niño.

Carabineros remitió los antecedentes al Primer Juzgado de Policía Local de Valparaíso por las lesiones leves del menor y también informó a la Fiscalía Local para investigar la eventual responsabilidad del conductor por huir sin prestar auxilio.