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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Olmué: Niña de tres años permanece en estado crítico tras ingerir soda cáustica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El accidente doméstico se produjo mientras la pequeña se encontraba jugando.

El químico ingerido le ocasionó severas lesiones en la faringe debido a su alta toxicidad y capacidad corrosiva en tejidos orgánicos.

Olmué: Niña de tres años permanece en estado crítico tras ingerir soda cáustica
 ATON (referencial)

Tras recibir las primeras atenciones en el Cesfam local, fue derivada de urgencia al centro hospitalario de mayor complejidad.

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Una niña de tres años se encuentra internada en riesgo vital tras de ingerir soda cáustica en su domicilio ubicado en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso.

Según informó Emol, el hecho ocurrió mientras la menor jugaba en su casa y tuvo acceso a este químico corrosivo.

Tras el consumo de la sustancia, los padres trasladaron inicialmente a la niña al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Olmué. No obstante, dada la complejidad del cuadro y los graves daños constatados en su faringe, se determinó su traslado inmediato al Hospital Gustavo Fricke.

La soda cáustica genera consecuencias graves en el organismo debido a su acción destructiva y corrosiva sobre los tejidos al momento de entrar en contacto directo con los órganos internos.

Hasta el momento, no se han entregado vocerías respecto a la evolución del estado de salud de la paciente o a la eventual responsabilidad parental en lo ocurrido.

Sin embargo, la jueza titular del Juzgado de Familia de Limache, Catalina Goñi Price, instruyó la emisión de una copia informativa ante una posible vulneración de derechos de la niña y ordenó la citación formal de ambos padres.

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