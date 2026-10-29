Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.3°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Olmué: Tribunal desechó querella de alcalde contra concejala que lo llamó "machista"

Publicado:
| Periodista Radio: Belén Velásquez
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Jorge Jil aseguró que Beatriz Apablaza incurrió en injurias y calumnias al acusarlo -durante un Concejo Municipal- de levantarle la voz y menospreciar su labor.

El Juzgado de Limache declaró el abandono de la querella, ya que en el mes transcurrido desde su ingreso, los abogados del jefe comunal no hicieron gestión alguna.

Olmué: Tribunal desechó querella de alcalde contra concejala que lo llamó
 Captura
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de Limache declaró el abandono de una querella por el delito de injurias y calumnias que el alcalde de Olmué, Jorge Jil, presentó en septiembre pasado en contra de Beatriz Apablaza, concejala de la misma comuna.

Los hechos objetados por la acción legal ocurrieron durante el Concejo Municipal del 17 de agosto, oportunidad en que la edil acusó al jefe municipal de levantarle la voz y menospreciar su labor, y afirmó que no toleraría "conductas machistas ni misóginas".

Un mes después de ingresada la querella, el Juzgado de Limache determinó este jueves su abandono por parte de quienes la presentaron, pues desde que se agendara la audiencia de hoy, el equipo del jefe comunal no realizó ninguna actuación exigida por este delito de acción penal privada.

El tribunal lo resolvió tomando en cuenta una solicitud presentada por el defensor de la concejala, Sebastián Astuya: "Los abogados del alcalde Jil no hicieron ninguna gestión en estos 30 días corridos. Por ende, pedimos que se declarara el abandono de este procedimiento. El tribunal entendió que efectivamente era así, lo acogió y declaró abandonada la querella presentada por el alcalde", puntualizó el abogado.

De este modo, el juzgado fijó una audiencia para el sobreseimiento definitivo de la causa contra Apablaza.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada