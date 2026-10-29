Olmué: Tribunal desechó querella de alcalde contra concejala que lo llamó "machista"

El Juzgado de Garantía de Limache declaró el abandono de una querella por el delito de injurias y calumnias que el alcalde de Olmué, Jorge Jil, presentó en septiembre pasado en contra de Beatriz Apablaza, concejala de la misma comuna.

Los hechos objetados por la acción legal ocurrieron durante el Concejo Municipal del 17 de agosto, oportunidad en que la edil acusó al jefe municipal de levantarle la voz y menospreciar su labor, y afirmó que no toleraría "conductas machistas ni misóginas".

Un mes después de ingresada la querella, el Juzgado de Limache determinó este jueves su abandono por parte de quienes la presentaron, pues desde que se agendara la audiencia de hoy, el equipo del jefe comunal no realizó ninguna actuación exigida por este delito de acción penal privada.

El tribunal lo resolvió tomando en cuenta una solicitud presentada por el defensor de la concejala, Sebastián Astuya: "Los abogados del alcalde Jil no hicieron ninguna gestión en estos 30 días corridos. Por ende, pedimos que se declarara el abandono de este procedimiento. El tribunal entendió que efectivamente era así, lo acogió y declaró abandonada la querella presentada por el alcalde", puntualizó el abogado.

De este modo, el juzgado fijó una audiencia para el sobreseimiento definitivo de la causa contra Apablaza.