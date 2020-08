Padre de Ámbar: La madre "no es víctima, ella es cómplice"

El papá de Ámbar, Ulises Cornejo, apuntó que la madre de la menor, Denisse Llanos, pareja de Hugo Bustamante -único sospechoso y formalizado por el crimen- "no es víctima. Ella es cómplice totalmente, 100 por ciento cómplice".

En una entrevista con TVN, el padre de la joven, quien desapareció en Villa Alemana y cuyo cuerpo fue encontrado el jueves pasado, reveló que tenían una "relación estrecha. Nosotros hablábamos a diario. Había planes de irnos a vivir juntos a Antofagasta. No fue rápido porque a ella le costaba dejar a su hermano, a su mamá y a sus amistades".

Además, indicó que desconocía el peligro que corría al compartir con Hugo Bustamante, ya que "nunca me lo dijo. Sí sabía que ella no estaba viviendo con la mamá porque no le gustaba el tipo".

Cornejo sostuvo que no tiene relación con la madre de Ámbar. "Es una persona agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono" y recalcó que "no es víctima. Ella es cómplice totalmente, 100 por ciento cómplice. Ella siempre la negó".

"Tiene que caer la mamá, y si es que no la familia de este tipo. Todos en esa casa, esa casa es muy chica, el terreno es chiquito. Imposible que no hayan visto nada. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía", dijo.

El padre de Ámbar señaló que cuando llegó a Villa Alemana, Denisse Llanos nunca quiso reunirse con él por la desaparición de la menor y dijo que "con Carabineros nos fuimos a esperarla a la casa donde vivía, a la casa del maldito éste. La llamé una y otra vez y no me contestó nunca más".

Abogado querellante: Es súper fácil justificar encubrimiento

El abogado representante del padre de Ámbar, Patricio Olivares, conversó con El Diario de Cooperativa y criticó a la madre de la menor porque "es súper fácil justificar encubrimiento, justificar participación en algo".

Según Olivares, "la querellada tuvo oportunidades anteriores a la develación, donde tuvo contacto de forma personal en un lugar de resguardo con personal de la policía, donde ella pudo haber develado los hechos anteriores y posteriores al homicidio de la menor".

Además, acotó que la pena que podría obtener Hugo Bustamente es la de presidio perpetuo calificado, de 40 años de prisión.

"Si nosotros nos vamos al pasado, antes de esta modificación que extrae la pena de muerte del ordenamiento jurídico chileno (....), la pena que estaría arriesgando el imputado sería la pena de muerte, para que podamos comprender la gravedad del delito del cual estamos hablando", concluyó.