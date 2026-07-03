Prisión preventiva para hombre que mató a un amigo en fiesta en Concón

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó este viernes prisión preventiva para un sujeto de 34 años imputado por el homicidio con arma blanca de otro hombre de 44, ocurrido durante una fiesta el pasado miércoles en la comuna de Concón, Región de Valparaíso.

El tribunal desestimó la tesis de legítima defensa presentada por la defensa, tras establecer que el agresor extrajo un cuchillo de su mochila para atacar a la víctima, conocido suyo, en medio de una discusión en un domicilio ubicado en las calles La Pinta con pasaje Los Veleros.

La resolución judicial se basó en la falta de proporcionalidad del ataque. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el incidente escaló rápidamente entre los asistentes al evento social, por lo que se rechazaron los argumentos que buscaban aminorar la responsabilidad del acusado.

El tribunal determinó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. (FOTO: ATON)

"Se encontraban en su domicilio el imputado y el fallecido y que, producto de una discusión, el imputado extrae un arma blanca, lesiona a la víctima en el brazo. En este punto, la defensa funda su oposición a la medida cautelar por estimar que no existió dolo de muerte, incluso se arriesga diciendo que habría una legítima defensa", cuestionó la jueza María del Pilar Labarca.

"¿De qué legítima defensa estamos hablando cuando no existe ninguna proporcionalidad entre el medio empleado, un arma blanca, ni ninguno de los testigos dan cuenta que la víctima hubiere blandido un arma blanca en contra del imputado? Sí queda claro que este extrae de su mochila un cuchillo con el que acomete", arremetió la magistrada.

Debido a la gravedad del delito, el sujeto deberá permanecer en un centro penitenciario mientras se desarrolla el proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias exactas del ataque.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar estableció un plazo de 90 días para que el Ministerio Público lleve a cabo las diligencias investigativas correspondientes en la Región de Valparaíso.