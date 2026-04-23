Profesora es denunciada por usar cinta adhesiva como castigo a niños en Viña del Mar

Una profesora de un colegio en Viña del Mar fue denunciada por presuntamente ponerles cinta adhesiva a sus estudiantes de segundo básico, como castigo por hacer mucho ruido en clases.

La situación ocurrió en el Colegio Profesor Huguet, donde apoderados acusaron que la docente de inglés habría puesto cinta en la boca de algunos niños por hacer ruido en clases y, en otros casos, les habría amarrado las manos, obligándolos a tomar apuntes en esas condiciones.

El caso quedó en manos de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI, desde donde confirmaron que las denuncias comenzaron a recibirse a inicios de esta semana.

El subprefecto Sergio Gutiérrez señaló que la Fiscalía instruyó diversas diligencias, entre ellas la revisión de cámaras del establecimiento, el análisis del libro de clases y la toma de declaraciones a apoderados y estudiantes.

Según lo recabado hasta ahora, serían cerca de 11 alumnos los afectados, algunos de ellos con lesiones leves en la zona de la boca producto del uso de la cinta. Una de las denuncias indica que uno de los menores ya tenía una herida, pese a lo cual la docente habría mantenido la medida.

Desde el establecimiento confirmaron que la profesora fue desvinculada una vez conocidos los hechos y que realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades.

"Como institución, lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que no aceptamos ni toleramos conductas que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuestro compromiso es y seguirá siendo garantizar un entorno educativo seguro, respetuoso y acorde a los principios que orientan nuestra labor formativa", concluyeron.