Puerto de San Antonio registra aumento de 10% de carga movilizada en el año

Con 1.304.066 TEU transferidos entre enero y agosto de 2025, el puerto de San Antonio consolidó un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con las cifras entregadas por la empresa portuaria estatal, el total de carga movilizada por los terminales en los primeros ocho meses del año alcanzó 15.298.793 toneladas, lo que representa un alza del 1% frente a las 15.078.855 toneladas registradas en 2024.

En cuanto al desglose por tipo de mercancía, la carga contenerizada subió un 1,2%, al pasar de 11.497.932 a 11.631.508 toneladas. La carga fraccionada mantuvo un fuerte dinamismo con un crecimiento del 35%, al aumentar de 269.775 a 365.146 toneladas.

En el segmento de vehículos también se observaron cifras positivas, con un alza del 26% que permitió transferir 181.967 unidades.

El granel líquido creció un 4%, de 611.259 a 636.964 toneladas, mientras que el granel sólido experimentó una leve baja del 1%, al descender de 2.699.889 a 2.665.174 toneladas.

Durante agosto de 2025, el puerto movilizó un total de 1.922.486 toneladas, lo que significa un incremento del 3% en comparación con el mismo mes del año anterior. En ese periodo también se destacó un aumento del 12% en la transferencia de TEU.

El gerente general de Puerto San Antonio, Ramón Castañeda, valoró los resultados al señalar que "el crecimiento que ha registrado la transferencia de carga durante este año es una señal positiva que nos proyecta hacia lo que será el movimiento de los últimos meses de 2025".

Asimismo, destacó que "el buen desempeño de los concesionarios, los trabajadores portuarios y los demás actores de la cadena logística nos debe motivar a seguir trabajando de manera mancomunada para fortalecer el sistema logístico, pues además el alza en la transferencia de carga también significa oportunidades de empleo para San Antonio".