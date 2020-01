Reginato tras funa en Valparaíso: "La gente me quiere mucho más"

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, rompió el silencio luego de la funa que la esperó a la salida del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, tras la declaración que prestó frente a la acusación de notable abandono de deberes.

Reginato dijo a Cooperativa Regiones que lo que sucedió estaba "orquestado" y que pese a que tuvo que salir escoltada en medio de una lluvia de huevos y otros objetos "la gente me quiere mucho más. He recibido muchas adhesiones, la gente me ha llamado con mucho cariño y la gran mayoría lamenta que esto esté pasando".

"No era la forma de manifestarse. Podemos tener muchas diferencias, pero no para organizar esta manifestación. Lo lamento porque creo que esto no es lo que ella gente espera y quiere", agregó, aunque declinó apuntar a quiénes fueron los organizadores de la protesta.

Respecto del déficit municipal, la alcaldesa manifestó que "ya no es tema, tiene que cambiar el tema" y aseguró que no tomará medidas de seguridad adicional frente a lo ocurrido.