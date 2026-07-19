Sistema frontal: Cortes de luz en la Región de Valparaíso motivan oficios a la SEC

Valparaíso resultó como una de las regiones más afectadas por el sistema frontal, registrando más de 800 damnificados y 111.000 clientes sin luz, lo que motivó a alcaldes a tomar acciones contra las empresas eléctricas.

Alrededor de 137 milímetros de precipitaciones cayeron en la comuna de Valparaíso y más de 180 en la zona costera, después de intensos días de lluvia. El sistema frontal y las marejadas disminuyeron esta jornada, sin embargo, se registraron otros incidentes como un derrumbe en el Cerro O'Higgins.

La seremi Rosario Pérez realizó un balance y afirmó que la región se mantiene en alerta roja: "Hoy se registran 860 personas damnificadas, 356 albergadas en 12 albergues y 974 aisladas. Como medida preventiva, este lunes se suspendieron las clases en toda la región continental, mientras seguimos desplegados para atender la emergencia y restablecer los servicios básicos".

"Nuestro principal esfuerzo está en recuperar el suministro eléctrico en toda la región. Tras alcanzar el peak de la emergencia este viernes 17. Seguimos trabajando con las empresas distribuidoras para restablecer el servicio en toda la región de Valparaíso", aseveró.

De acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), un total de 110.806 clientes se encuentran sin suministro eléctrico, siendo la comuna de Quilpué la más afectada con 18.812 perjudicados.

El corte de luz prolongado en la región motivó acciones administrativas por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y su par de Quilpué, Valeria Mepillán, que oficiaron a la SEC para que fiscalicen a las empresas por la demora en la reposición del suministro eléctrico.

Nuevo sistema frontal se acerca a la región

Por otro lado, se esperan nuevas precipitaciones hacia la tarde-noche de este domingo para la región, con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

"Un nuevo sistema frontal iniciará su paso por la región a contar de las próximas horas de este domingo, para al término del día ya tener probabilidades de precipitaciones débiles en la región. Hacia el día de mañana la condición desmejora un poco más con precipitaciones un poco más intensas y viento también de componente norte que podría llegar hasta los 30 a 40 kilómetros por hora", explicó el comandante Gonzalo Espinosa, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada.

Espinosa advirtió que los vientos influirán en las marejadas: "No de las características que vimos la semana pasada, pero sí será una altura de ola de entre 1,5 a 3 metros. Hacia el día martes se mantiene la condición meteorológica con precipitaciones y viento norte, para ya finalizar el día miércoles".