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Tópicos: País | Región de Valparaíso

Sorprenden a cuatro choferes de micro drogados durante fiscalización en Valparaíso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Uno de ellos mantenía órdenes de detención vigentes por delitos de amenaza y robo.

Sorprenden a cuatro choferes de micro drogados durante fiscalización en Valparaíso
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Cuatro conductores del transporte público fueron sorprendidos drogados durante una fiscalización realizada la mañana de este viernes en Valparaíso, lo que generó preocupación en las autoridades.

El operativo se desarrolló en Avenida España, a la altura del sector Caleta Portales, donde Carabineros junto a personal de Senda realizaron controles de alcoholemia y drogas a distintos choferes que circulaban por el lugar.

Como resultado, cuatro conductores de micro dieron positivo en narcotest, tres por cocaína y uno por marihuana. Este último, además, mantenía órdenes de detención vigentes por delitos de amenaza y robo.

Desde la Delegación Presidencial Regional calificaron la situación como alarmante, considerando que los casos se detectaron en un corto periodo de tiempo y en horario de la mañana, y confirmaron que se realizarán exámenes adicionales para respaldar los resultados ante la justicia.

La autoridad también hizo un llamado a las empresas de transporte a reforzar los controles internos y aplicar exámenes preventivos a sus trabajadores, advirtiendo que, de ampliarse este tipo de fiscalizaciones, los resultados podrían ser aún más preocupantes.

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