Tragedia en Santo Domingo: Fiscal detalla cómo ocurrió el choque

La fiscal de San Antonio, Claudia Cancino, reveló detalles del trágico accidente de tránsito ocurrido en Santo Domingo, Región de Valparaíso, que dejó 11 personas fallecidas y 15 personas lesionadas, dos de ellas en estado grave.

El siniestro involucró a un camión tolva, un microbús de transporte interprovincial y un automóvil menor cuyo chofer sobrevivió y se convirtió en testigo clave para la indagatoria.

Según consignó 24 Horas, la fiscal Cancino precisó que el conductor del camión, quien falleció en el accidente, "se dirigía en dirección sur y sobrepasó el eje de la calzada que tiene doble línea de demarcación, impactando frontalmente el microbús con los pasajeros".

La persecutora señaló que las razones de por qué el camionero perdió el control del vehículo sigue en investigación: "Pueden ser muchas causas".

En el sitio del suceso trabajó personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que está a cargo de las diligencias investigativas.

Más temprano, la directora del Servicio de Salud de Valparaíso-San Antonio, Alis Catalán Araya, actualizó que cinco heridos fueron dados de alta y ocho se mantienen estables dentro de su condición clínica. Asimismo, no se registraron fallecimientos en el centro asistencial donde se encuentran los lesionados.