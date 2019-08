UNAB Viña del Mar suspendió clases vespertinas ante amenaza de tiroteo

La Universidad Nacional Andrés Bello de Viña del Mar suspendió sus clases vespertinas de este martes ante las amenazas de un presunto estudiante que dejó panfletos al interior del recinto, en los que alertaba de un tiroteo al interior de la casa de estudios como respuesta a humillaciones de profesores y de los demás estudiantes.

En los panfletos se lee "El profesor Jorge Astudillo me humilló frente a toda la clase y nadie hizo nada. Tengo un arma y no temo usarla. Mataré a todos los que se rieron de mí y no me ayudaron. Es más, nada me importa, solo quiero que todos paguen".

"El arma está en mi casillero (...) sálvese quién pueda. Hoy es mi día", dice el escrito.

(Uno de los panfletos dejados al interior de la universidad)

Ante esto la casa de estudios, por medio de un comunicado de prensa, indicó que "somos una institución que tiene en cuenta el resguardo de la comunidad y hemos activados los protocolos y seguido las recomendaciones dadas por la autoridad policial, quienes cuentan con la experiencia y conocimiento de cómo abordar estas situaciones".

"Dado lo anterior y para dar tranquilidad a nuestra comunidad las clases y actividades académicas se han suspendido y se hará una revisión exhaustiva del campus".

Carabineros inspeccionó el lugar y no encontró ningún arma, por lo que se dio cuenta a la Fiscalía de Viña del Mar para seguir diligencias en torno al caso.