Valparaíso: Contraloría municipal decretó ilegal contratación de presidente de Mil Tambores

La Dirección de Control de la Municipalidad de Valparaíso decretó ilegal el contrato que a fines de junio se celebró entre la casa consistorial y Santiago Aguilar, presidente de la Corporación Mil Tambores.

La contratación –cuyo fin era acordar estrategias para el cuestionado festival en su versión 2019- había sido cuestionada por agrupaciones ciudadanas y concejales.

Según consigna El Mercurio de Valparaíso, la Contraloría Municipal advirtió mediante un informe que había tomado conocimiento de la contratación a honorarios de Aguilar con el fin de "cumplir funciones transitorias en la elaboración de propuestas de intervención socio-cultural en sectores de la comuna de Valparaíso".

Lo anterior, según el escrito, fue aprobado por la Dirección de Desarrollo Comunitario por el periodo correspondiente entre el 1 de junio y el 31 de julio del 2019, por una renta bruta mensual de un millón 666 mil 666 pesos.

"Esta Dirección cumple con informar que el Decreto Alcaldicio y contrato referidos al Sr. Aguilar datan de fecha 27 de junio del 2019, en circunstancias que el cumplimiento cometido encargado se inició con fecha 01/06/2019, lo que constituye una falta administrativa", dice el informe.

Agrega que "el contrato referido al Sr. Aguilar no indican, ni precisan, si esta persona fue o no contratada en su condición de experto, pues revisados los documentos de la referida contratación se aprecia un certificado del ex Director de la Escuela de Arte Dramático DRAN de noviembre del 1996, dando cuenta que el Sr. Aguilar aprobó la carrera, además de la Licencia de Educación Media y un Certificado emitido por el Servicio de Registro Civil respecto a la Corporación Mil Tambores que da cuenta de don Luis Santiago Aguilar Carvajal como presidente".

En consecuencia, el documento afirma que dichos certificados "no acreditan una experticia en relación al cometido encargado".

Nicolás Guzmán, asesor jurídico del municipio, explicó al matutino que la Dirección de Control dijo que la contratación no se ajustaría a derecho, por lo que desde la Dirección de Asesoría Jurídica "evacuaremos un informe sobre la materia, tomando en cuenta los antecedentes que se tuvieron a la vista por el Departamento de Gestión de Personal al momento de efectuar la contratación y, luego, determinar si efectivamente es necesario o no subsanar la situación.

Concejales piden sumario

En ese sentido, los concejales porteños coincidieron en que se deberá realizar un sumario administrativo.

"Se procedió a la contratación de Santiago Aguilar con una clara falta de rigurosidad en los actos administrativos, lo cual terminará con la ejecución de un sumario administrativo. Además, creo que es necesario que el alcalde Jorge Sharp explique al Concejo Municipal y a la comunidad de Valparaíso respecto a los reales resultados que tendrá dicha contratación, pues faltan pocos días para cumplir el plazo del contrato y Aguilar deberá entregar un producto y una propuesta que deberá ser analizada por los concejales", dijo el edil Luis Soto (UDI).

En tanto, el concejal PC Iván Vuskovic, señaló que "el carnaval de los Mil Tambores es una expresión que nació de la comunidad y que no es propiedad de Aguilar, así que ese evento se debe apoyar. Sin embargo, se deberán dar explicaciones sobre una contratación que no se ajustó a derecho y que se ejecutó entre gallos y medianoche, por lo que es necesario un sumario".