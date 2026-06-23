Valparaíso: Un detenido dejó intento de secuestro de joven boliviana

Carabineros logró la detención de un sujeto implicado en el intento de secuestro de una mujer boliviana durante la tarde de este martes en las cercanías del Terminal Rodoviario en la comuna de Valparaíso.

El hecho ocurrió cuando la mujer de 21 años, que llevaba solo cuatro días en el país, fue abordada por cinco sujetos, quienes la metieron a la fuerza a un vehículo.

Como explicó el comandante de Carabineros Daniel Guzmán, "gracias a la denuncia rápida de los testigos del hecho, pudimos detectar este vehículo, darle un seguimiento y así lograr la detención. Al ver que iban en seguimiento de personal policial, perdieron el control del vehículo, chocando un vehículo que estaba estacionado, descendiendo rápidamente y se dan a la fuga en distintas direcciones".

"Se pudo entregar las características a la central de comunicaciones para poder dar con uno de estos individuos, que se encontraba arriba de una techumbre", precisó.

Al inspeccionar el vehículo, los funcionarios encontraron más de cinco millones de pesos en efectivo.

El detenido es un hombre chileno con antecedentes policiales, mientras que la joven relató que ingresó al país a visitar a su madre, quien se encuentra cumpliendo una condena en la Penitenciaría de Santiago por tráfico de drogas.