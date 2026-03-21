Valparaíso y MOP refuerzan agenda regional: Tren a Santiago, conectividad y gestión hídrica

La infraestructura, conectividad y gestión hídrica fueron los pilares de una reunión sostenida este sábado entre el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y el ministro de Obras Públicas (MOP), Martín Arrau.

El encuentro, calificado como "muy bueno" por las autoridades, tuvo como objetivo definir las prioridades esenciales para el desarrollo de la región.

Uno de los puntos centrales abordados fue el avance en la factibilidad del futuro tren que conectará Valparaíso y Santiago. Esta iniciativa, largamente esperada, entrará en una fase de análisis más profunda en una próxima reunión, que incluirá la participación de otras carteras y gobiernos regionales.

Respecto al encuentro, el ministro Arrau destacó el avance en diversos puntos, entre ellos el "explorar la transferencia de competencia en algunos temas relacionados con proyectos de pequeña escala relacionados con temas hídricos, y también en temas de conectividad".

"Generamos un compromiso de juntarnos nuevamente, quizás coordinando con otras carteras y otros gobiernos regionales, para ver cómo la logística y la integración del transporte de pasajeros podría proyectarse con una planificación de largo plazo", destacó el secretario de Estado.

Gobernador proyecta la próxima reunión

Por su parte, el gobernador Mundaca valoró la apertura del MOP para progresar en áreas que considera "prioritarias", haciendo hincapié en la mejora de la conectividad y una gestión más eficiente del recurso hídrico, aspectos vitales para el bienestar de los habitantes de Valparaíso.

"Ha sido una muy buena reunión, debo decir que hemos conversado sobre la factibilidad del tren Valparaíso-Santiago, y a propósito de aquello, vamos a tener una (nueva) reunión con el ministro de Obras Públicas", celebró la autoridad regional.

Asimismo, dio cuenta que para este próximo encuentro solicitará "la presencia del ministro de Transportes (Louis de Grange ) y vamos a invitar al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, para poder discutir sobre esta factibilidad que es tan importante para los campesinos, los vecinos".

Otros temas abordados

Además de los temas principales, la agenda de trabajo incluyó una revisión de otras materias consideradas relevantes para el desarrollo regional.

En detalle, se discutieron aspectos vinculados a nuevas competencias, la optimización de los recursos hídricos, el plan de recuperación de ascensores en Valparaíso y diversas futuras obras de infraestructura esenciales para la región.