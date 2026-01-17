La Municipalidad de Valparaíso inauguró su plan Verano Seguro en la Plaza Sotomayor, donde se informó el refuerzo de los patrullajes preventivos en el borde costero y laos cerros ante el aumento de turistas durante la temporada estival.

La alcaldesa Camila Nieto anunció que además el municipio adquirió un dron "que tiene una visualización de alrededor de 1 km, que nos va a permitir el monitoreo de la ciudad por aire, pero no solamente en materia delictual, sino que también en lo que guarda relación con la prevención de incendios en la ciudad de Valparaíso".

La directora regional de Sernatur Valparaíso, Carolina Carrasco, destacó que "el año pasado vinieron más de 812.000 personas con pernoctación a Valparaíso, que fue un crecimiento sobre el 12% del 2024, (con esto) estamos dando una señal muy fuerte de que pueden venir, que pueden disfrutar todos los atractivos turísticos, culturales y patrimoniales con los que contamos en esta comuna".

Escucha el informe completo del periodista Esteban Vásquez de Cooperativa.

