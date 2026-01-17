Síguenos:
Partamos por Casa: Encuentro Creando y Formando comunidades en Poblaciones y Condominios

En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, nos hicimos presentes en el cierre del Encuentro Creando y Formando Comunidades en Poblaciones y Condominios organizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el que cerca de 400 dirigentes participaron en la actividad realizada en el Centro Cultural Espacio Matta, en la comuna de la Granja. Para conocer los detalles de la reunión, conversamos con Pía Castelli, jefa del área social del Minvu.

