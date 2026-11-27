El Reloj de Flores de Viña del Mar comenzó esta semana un proceso de modernización que contempla una inversión de 30 millones de pesos, con la incorporación de tecnología GPS y un sistema inteligente para mejorar su funcionamiento.

Los trabajos incluyen un nuevo mecanismo electromagnético y la renovación del sistema eléctrico, además de un reloj maestro inteligente controlado por un computador central, que permitirá ajustar automáticamente la hora durante los cambios de horario de invierno y verano, según publicó Emol.

Asimismo, el renovado mecanismo contará con sincronización permanente por GPS, lo que permitirá mantener su funcionamiento incluso ante posibles interferencias o pérdidas de señal. También incorporará controles de seguridad para evitar manipulaciones externas y un panel de alertas para detectar eventuales fallas.

Desde la Municipalidad de Viña del Mar señalaron que se espera que el Reloj de Flores esté operativo para el inicio de la temporada estival.

La intervención se realizara en la antesala de su aniversario número 65, que se celebrará en mayo de 2027, una fecha que busca destacar la historia y el valor turístico de uno de los principales símbolos de la Ciudad Jardín.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó: "El Reloj de Flores es uno de los grandes símbolos viñamarinos, una de las postales que proyectan a nuestra ciudad a nivel internacional y que recibe miles de visitantes cada año. Es parte de nuestro patrimonio y de una visión de ciudad que tuvo en su momento el alcalde Gustavo Lorca".

"Precisamente por su historia, su valor patrimonial y su importancia turística, era necesario dar un paso adelante y modernizar su tecnología", agregó la alcaldesa.