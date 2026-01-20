Alcalde de Florida denuncia falta de apoyo ante incendios forestales

La comuna de Florida, ubicada en la región del Biobío, enfrenta sus jornadas más críticas debido al avance descontrolado de 4 focos de incendio activos. El alcalde Rodrigo Montero denunció la falta de apoyo por parte de las autoridades regionales y nacionales.

La intensidad de las llamas ha dejado a una unidad de combate en una situación de alto peligro en el sector de Cancha Algarrobo, según lo explicado por el alcalde.

"Falta recurso aéreo, ya lo hemos estado solicitando por segundo día consecutivo. Tengo un carro de compañía atrapado en este momento en el incendio del sector de Paredones", remarcó.

Sin embargo, la situación no se limita a un único punto, actualmente en la comuna se encuentran activos 4 incendios forestales: Alto Igueno, Los Raquel, Paredones y Queime.

Montero reiteró en su mensaje la urgencia de la intervención por parte del Estado para ayudar a combatir los focos de fuego."No sé qué estamos esperando. ¿Estamos esperando que se me queme un carro bomba con voluntarios? ¿Estamos esperando que se me quemen más viviendas?", remarcó.

Según la información entregada por el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), se registran hasta el momento más de 7.000 personas daminifacadas y 590 viviendas destruidas, por los incendios que afectan al sector centro sur del país.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ha indicado, mediante variadas publicaciones en la red social X (ex twitter) la evacuación de los sectores Paso Amarillo, Paredones, San Lorenzo y Florida Alto.