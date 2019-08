Alcaldesa de Hualpén denunció a concejales por tráfico de influencias tras "sospechosa" votación

Una nueva polémica envuelve al municipio de Hualpén luego que la alcaldesa Katherine Torres denunciara a la Fiscalía el presunto delito de tráfico de influencias por parte de seis concejales de la comuna, tras calificar de "sospechosa" la votación de un punto del anteproyecto del plan regulador comunal.

El 26 de julio, en una sesión extraordinaria, se convocó a los concejales para votar 47 puntos del plan regidor, todos fueron rechazados, sin embargo, se incluyó en tabla un punto 48, observaciones hechas por la empresa Valmar sobre el lote 6 del humedal Vasco Da Gama, que pedía mantener el uso de suelo que permite rellenar para construir, en vez de protegerlo.

La jefa comunal, que no fue al concejo ese día por un permiso médico, lo había sacado de la discusión apelando a que Valmar interpuso un recurso de protección previamente, pero fundamentalmente porque el humedal Vasco Da Gama es parte de los 40 que el Ministerio de Medio Ambiente protege.

Las sospechas

La alcaldesa Torres expuso que "nos parece curioso, lamentable y sospechosa la intervención del concejo para poder colocar esto aprovechando de que no había ningún vecino presente, no estaba la comunidad presente, hacer esto entre cuatro paredes y finalmente aprobar y darle el favor en este caso a la empresa Valmar, pasándose por alto a la comunidad".

"Aquí los concejales han ocupado justificaciones para poder desvirtuar esto y engañar a la opinión pública de que hay un estudio del Eula, que lo emitió la Universidad de Concepción y que señala claramente que esos terrenos pueden mantenerse como equipamiento (...) fue la misma empresa Valmar que le pidió al Eula emitir este informe y que curiosamente este informe dio de manera positiva a la empresa, ellos mismos lo contrataron", agregó.

Por este motivo la primera autoridad comunal denunció el hecho al Ministerio Público para que investigue el eventual delito de tráfico de influencias.

La defensa de los concejales

La denuncia es para investigar a los ediles Juan Cruz, Wanda Riquelme, Miguel Aravena, Erika Beltrán, Luis Isla y Rubén Ulloa, quienes en definitiva votaron a favor de la observación de la empresa Valmar.

Junto con descartar las acusaciones, Miguel Aravena (DC), señaló que "no sé cuál sería el tráfico de influencias, no sé si ella tiene pruebas fehacientes o no, la verdad es que yo creo esto es única y exclusivamente un tema de populismo".

"Lo que nosotros estamos haciendo es proteger el humedal, darle también un desarrollo a Hualpén, debemos pensar cómo le evacuamos posteriormente a la gente de Parque Central las aguas lluvias, a futuro viene el ensanchamiento de la autopista entre Concepción y Talcahuano, entonces la verdad lo que plantea la alcaldesa es un aprovechamiento político", concluyó.

Cooperativa Regiones se contactó con Valmar el pasado miércoles y quedaron de entregar una respuesta, sin embargo la solicitud no fue requerida.

Extraoficialmente se conoció que la inmobiliaria pretende rellenar el 40 por ciento de un lote vecino a la Universidad Santa María, en el que pretenden construir bodegas de almacenaje ante la imposibilidad de levantar edificios debido a que se encuentra en la línea directa de la pista de aterrizaje del aeropuerto.