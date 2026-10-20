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Alerta roja para Arauco: Evacuación preventiva de más de 150 familias por nuevo socavón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El sector afectado es la Villa Mirador, donde ya existe una grieta de más de 400 metros.

Alerta roja para Arauco: Evacuación preventiva de más de 150 familias por nuevo socavón
 @MinistroPoduje (archivo)
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Autoridades decretaron alerta roja para la comuna de Arauco y la evacuación preventiva de más de 150 familias producto de un nuevo socavón en la Villa El Mirador.

Ante el pronóstico de nuevas precipitaciones intensas en la zona y la resencia de una grieta de más de 400 metros por el socavón previo, existe preocupación por una inminente remoción en masa.

El delegado presidencial provincial Pedro Marileo detalló que "tuvimos otro socavón que se hizo posterior al socavón grande a raíz del sistema frontal que ya empezamos a tener en la provincia y se ha tomado la decisión de realizar una evacuación preventiva, ante cualquier situación de riesgo, de toda la Plataforma 100 y parte de la Plataforma 200, son 152 familias que estamos solicitando evacuar, por el riesgo que pudiésemos tener ante cualquier situación de derrumbe por el tema de las lluvias".

Se habilitó un albergue para los afectados y se reforzará la presencia policial en el sector para evitar robos.

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