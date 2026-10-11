Poduje plantea reubicar a familias afectadas por socavones en Arauco

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció una serie de medidas para enfrentar la aparición de grietas y socavones en Villa Mirador, un conjunto habitacional de 310 viviendas ubicado en la comuna de Arauco, Región del Biobío.

"Hemos concluido que hay problemas de diseño graves, problemas de asentamiento, problemas de relleno", sostuvo el secretario de Estado tras visitar este domingo el conjunto habitacional, construido entre 2010 y 2014 sobre un cerro con taludes naturales, donde las viviendas se distribuyen en tres terrazas.

Entre las medidas anunciadas, Poduje abordó la situación de las viviendas con problemas de humedad y explicó que "serán catastradas de manera urgente para entregarles una solución de arriendo que mejore sus condiciones de habitabilidad".

Asimismo, indicó que la empresa responsable deberá financiar un estudio de mecánica de suelos, cuyos resultados permitirán determinar las obras necesarias para estabilizar el terreno y reforzar los muros.

"En caso de que la reparación fuera muy compleja y su costo muy alto, las familias afectadas serán relocalizadas en un barrio seguro con viviendas nuevas", afirmó Poduje.

En paralelo, este domingo comenzaron los primeros trabajos de mitigación para reducir la infiltración de aguas lluvias y prevenir eventuales desplazamientos del terreno.

Las intervenciones consideran el cierre de la calle donde se registraron las grietas, la instalación de polietileno para reducir el ingreso de agua al suelo y la reconducción de aguas lluvias. También se contempla barreras de hormigón en la parte baja del conjunto habitacional.

Para ejecutar estas obras, el ministerio coordinó con la empresa Jomar la disposición de maquinaria y materiales, mientras los equipos técnicos continúan evaluando las condiciones del terreno.

Finalmente, Poduje anunció que este lunes regresará a Villa Mirador para firmar, junto con el alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón, un documento con los compromisos adquiridos ante los vecinos.