Anuncian corte de agua que afectará a Concepción, Talcahuano y Hualpén

La empresa sanitaria Essbio confirmó la programación de un masivo corte de agua que afectará a sectores poblados de las comunas de Concepción, Talcahuano y Hualpén, el próximo 12 de diciembre de 2023.

El inicio de la interrupción del suministro está contemplado a las 15:00 horas del martes 12 de diciembre, hasta las 6:00 de la mañana del miércoles 13 de diciembre.

Según el comunicado de la empresa esto es para "renovar un tramo de una importante conducción de agua potable que permite robustecer el sistema de distribución".

El subgerente zonal de Essbio, Cristian Cepeda, enfatizó la importancia de realizar estos trabajos "que permiten robustecer la infraestructura sanitaria asegurando la calidad y continuidad del servicio que se entrega a miles de personas en estas comunas".

El corte de agua será en los siguientes sectores:

En Concepción: El Golf, Lomas Verdes, Lomas de San Andrés y Lorenzo Arenas Parque Industrial Comercial San Andrés.

En Hualpén: Cerro Verde, Club Hípico, Colón 9000, Conjunto residencial Cristóbal Colón, Parque Las Américas, Pdte. Bulnes Ex Lan B, Pdte. Joaquín Prieto, (ex Lan B y ex Lan C), René Schneider, Villa Acero, Parque Central y Valle Santa María.

En Talcahuano: Mall Plaza Trébol, Camino al Aeropuerto, Sector Denavi Sur, Brisas del Sol y Santa Leonor.

Además, se dispuso de un plan de mitigación con 69 estanques móviles, cuyas direcciones se informarán a través de los canales formales de la compañía, donde además se pueden canalizar las dudas o consultas.