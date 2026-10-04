Asesinaron a disparos a hombre en el frontis de su casa en Concepción

Un hombre falleció tras ser acribillado a tiros por un grupo de desconocidos en el frontis de su vivienda, ubicada en la población John Kennedy de Concepción, suceso que se convirtió en el homicidio número 63 registrado en la Región del Biobío en lo que va del año.

Según la información policial, el hecho se produjo cuando la víctima permanecía en el exterior de su inmueble y fue abordada de forma sorpresiva por los agresores.

Aunque el afectado sobrevivió los primeros instantes y recibió auxilio inmediato de su círculo familiar para trasladarlo al Hospital Regional, los médicos constataron su muerte minutos más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

Tras la confirmación del deceso, detectives especializados se trasladaron al sitio del suceso y al recinto hospitalario para iniciar los peritajes de rigor.

Con este hecho, la Región del Biobío sumó su homicidio número 63 en lo que va del año. (FOTO: ATON)

En el lugar, el comisario José Cárcamo, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, detalló que "se estableció que la víctima, mientras se encontraba en el frontis de su domicilio, fue abordado por individuos desconocidos, quienes, provistos con arma de fuego, efectuaron diversos disparos lesionándolo, siendo auxiliado por familiares quienes lo trasladaron hasta el respectivo centro asistencial, lugar donde fallece".

"Al realizar el examen externo médico criminalista, se estableció que la persona mantenía una herida torácica producto de proyectil balístico, lesión que finalmente le causó su fallecimiento", precisó el funcionario policial, que dio cuenta que siguen desarrollando pericias para "establecer la correcta dinámica de los hechos y la identidad de los autores del delito".

De acuerdo con testimonios recogidos en el sector, los atacantes llegaron de manera directa a abrir fuego en contra de la víctima, huyendo rápidamente del lugar tras concretar los disparos.