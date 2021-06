Carabineros calificó como "accidental" el disparo que recibió funcionario en la comisaría de Concepción

Carabineros, en una escueta declaración enviada a los medios de comunicación, calificó como un accidente el hecho de que un funcionario policial recibiera un disparo en el tórax al interior de la primera comisaría de Concepción, la tarde noche del domingo pasado.

El mayor Joel Ríos, jefe de la unidad policial, indicó que "el día de ayer en horas de la tarde, ocurrió una situación lamentable al interior de esta unidad policial, donde uno de nuestros Carabineros resultó lesionado con arma de fuego, situación que habría ocurrido de forma accidental".

"Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar para su investigación. Como institución estamos preocupados y enfocados, en este minuto, del estado de salud de nuestro carabinero", cerró.

Al momento no se conoce una versión oficial respecto de la propiedad del arma manipulada de mala manera, sin descartarse que, incluso, la pistola en cuestión sea de propiedad particular y no fiscal.

En tanto, el policía herido sigue internado en el Hospital Regional de Concepción, con diagnóstico reservado.

La Policía de Investigaciones está a cargo de la indagatoria, institución que solo se limitó a confirmar que tiene la orden de investigar, pero no entregó mayores detalles.