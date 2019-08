Comité de Ética del fútbol amateur sancionará violenta riña registrada en San Pedro de la Paz

La Comisión de Ética de la Asociación de Fútbol Amateur (ANFA) de San Pedro de la Paz sancionará a los responsables de la violenta riña registrada la tarde de este domingo en el encuentro que enfrentaría a Unión Las Torres y Springhill, en la cancha de éste último club.

Gabriel Jara, presidente de la Asociación de Fútbol Amateur de San Pedro de la Paz, indicó que "estamos reuniendo todos los antecedentes, estamos a la espera de los informes y una vez reunidos todos los antecedentes el directorio se reúne para entregar todos los antecedentes recopilados al Comité de Ética para tomar las medidas necesarias".

"San Pedro no tenía problemas de este tipo desde hace mucho tiempo, yo diría años, que no se producía un incidente como este, en realidad fue un hecho aislado que no lo esperábamos porque era un partido sin ninguna trascendencia", agregó.

Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz, señaló que "es muy insospechado lo que ocurrió porque uno de los clubes, que conozco bastante bien, no tiene animadversión con nadie, entonces quiero investigar cuáles son las razones, qué ocurrió".

"Naturalmente que le hemos pedido a Carabineros que pueda ayudarnos cuando ocurre esta situación, pero creo que se salió del margen, no teníamos contemplado una situación de esta naturaleza", cerró la autoridad.

Acorde a los antecedentes iniciales, la pelea se dio en el sector de camarines previo al inicio del encuentro en primera serie, el que no se jugaría debido a que el local ni siquiera alcanzó a reunir el mínimo de siete jugadores. Sin embargo, se investiga qué detonó la gresca.