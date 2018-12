Comunidad mapuche interpuso recurso para evitar ser desalojada

La comunidad mapuche Lafkenque interpuso dos recursos de protección para evitar ser desalojada del fundo Las Escaleras ubicado en el santuario de la naturaleza de la península de Hualpén, en la Región del Biobío.

La comunidad ha sido notificada de que debe abandonar el territorio antes del viernes ya que apareció un dueño reclamando la propiedad para la que tiene fines inmobiliarios.

Según la comunidad de la zona, han vivido ahí los últimos 80 años donde realizan sus actividades y tienen incluso su cementerio.

La machi María Teresa Muñoz, explicó que en el lugar "siempre se han hecho ceremonias. Ahí están nuestros hijos enterrados. Nosotros hacemos ceremonias, hemos hecho We Tripantu, hemos hecho muchas ceremonias ahí. Está nuestros antepasados".

"Nosotros no vamos a dejar ese lugar y eso que les quede claro a todos. Nosotros no nos vamos a ir y como hemos dicho con mis padres, mis tías y todos, muertos a lo mejor nos sacan, pero vivos no", agregó.

En la comunidad viven cerca de seis familias integradas por unas 30 personas, quienes acusan que son asediados por la policía para dejar el lugar.