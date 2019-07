Comunidades de Alto Biobío cumplieron un mes sin energía eléctrica

Un mes sin energía eléctrica cumplieron 82 familias de distintas comunidades del Alto Biobío, situación que se prolonga desde el sistema frontal del pasado 28 de junio en que las nevazones provocaron el corte de suministro.

El seremi de Energía del Biobío, Mauricio Henríquez, dijo que "efectivamente ha sido una situación bien complicada por los accesos, condiciones climáticas y no se ha querido arriesgar la vida de las personas que están haciendo el trabajo".

Habrá compensaciones por parte de Coelcha, la empresa responsable. "Lo primero es que quienes no han recibido energía no se les va a cobrar por una razón obvia porque no han tenido el suministro y en segundo lugar también se está estudiando en conjunto con la empresa y con la municipalidad medidas de compensación a los afectados por este suministro", confirmó la autoridad.

En cuanto a la reposición del servicio, se estima que el miércoles será reconectada la comunidad de Trapa Trapa, mientras que en la más afectada que es Cajón del Queuco, donde hay 64 clientes, además de Bultalelbún, se espera que el viernes esté restituido.