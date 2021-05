Concejal RN fue detenido bebiendo, en toque de queda, dentro de un auto

Carlos David Jacob Sepúlveda Sanzana, concejal RN de la comuna de Talcahuano, fue detenido por Carabineros en horario de toque de queda, bebiendo alcohol junto a otro hombre y portando marihuana al interior de un vehículo.

Según informó la institución policial, el edil en ejercicio fue sorprendido a las 02:45 horas de este miércoles, en un vehículo estacionado en la intersección de la Avenida Torreones Este con Torre de la Vela, en Concepción.

"EMANABA EL OLOR CARACTERÍSTICO A MARIHUANA"

La situación quedó al descubierto "en el marco de patrullajes preventivos", explicó el comisario Carlos Espinoza: "El móvil se encontraba estacionado con sus luces encendidas en un sector residencial de la comuna de Concepción. Al iniciar la fiscalización, los funcionarios policiales se percataron de que, desde el interior de la cabina, emanaba el olor característico del consumo de marihuana y alcohol".

Sepúlveda y su acompañante, de iniciales B.A.O.G., fueron detenidos con cargos por infracción al toque de queda y a la Ley 20.000 de Drogas: un peritaje del OS-7 determinó que portaban nueve gramos 630 miligramos de marihuana.

En la revisión del vehículo, además de la droga, se encontraron "dos pesas digitales y dos contenedores útiles para el consumo de la misma", dijo el mayor Espinoza, que resaltó que "en el procedimiento también participaron inspectores de la Seremi de Salud, que cursaron dos sumarios sanitarios a los infractores".

Sepúlveda Sanzana hizo campaña en 2016 con el entonces ex Presidente Piñera y le fue bien. Esta vez no: sacó apenas el 1,16 por ciento de los votos en Talcahuano (542) y no fue reelecto.