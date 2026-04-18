Concepción: Reclamos lograron fiscalización de un "after" con 350 fiesteros a las 7 a.m.

Autoridades de la Región del Biobío realizaron esta mañana una fiscalización en el Barrio Brasil de Concepción, tras reiterados reclamos de vecinos sobre fiestas clandestinas en locales "after party".

La comunidad tiene identificados unos 14 locales clandestinos en el sector, pero en el operativo de esta jornada destacó por mérito propio el "Club Maja", donde había más de 350 "fiesteros" pasadas las 07:00 de la mañana.

"Este local ubicado en el sector de la Avenida Brasil estaba bastante lleno: se realizaron más de 350 controles, mientras que en los otros locales se realizaron cerca de 20 controles de identidad (solamente)", informó el coronel Miguel Antonio Jiménez, prefecto de Carabineros de Concepción.

"Gracias a estos controles se logró la detención de una persona que mantenía una orden de detención vigente", precisó.

Asimismo, agregó que "se estableció de que a estos locales concurre una gran cantidad de personas, contraviniendo medidas de seguridad y permaneciendo hacinadas mientras se desarrolla la actividad. Por lo tanto, (con esta clase de operativo) primero, se entregan medidas de seguridad, segundo, se evita cualquier tipo de delito que pueda ocurrir en el lugar y se entrega una sensación de seguridad a la ciudadanía".

Por su parte, el seremi de Seguridad de la Región del Biobío, Richard Soto, destacó el trabajo realizado con la policía, la Seremi de Salud y el alcalde de Concepción, "que dio los frutos esperados en el sentido de que se pudo controlar, se pudo cerrar, se pudo hacer sumarios sanitarios y también generar una mejor sensación de seguridad en el sector del Barrio Brasil".

"Es un tema súper importante recalcar que los locales en general, cuando participamos e ingresamos, son cerrados, entonces no tienen ninguna medida de seguridad ante un sismo, ante un incendio; esto lo más seguro es que se transforme en una catástrofe", enfatizó.