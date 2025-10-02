Confusam logró acuerdo para terminar movilizaciones por despidos en San Pedro de la Paz

La Confusam y el municipio de San Pedro de la Paz lograron un acuerdo para terminar las movilizaciones por la desvinculación de 125 funcionarios desde la Dirección de Administración de Salud.

Según confirmó Diman Pereira, vicepresidente de la Confusam Biobío, 44 trabajadores serán reintegrados a partir del próximo lunes.

"Sabemos que en las negociaciones el 100 por ciento no se puede cumplir y por lo tanto tenemos también que generar espacios en una grave crisis financiera que enfrenta el municipio y por lo tanto a veces las negociaciones son mucho más difíciles", valoró.