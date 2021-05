Contulmo: Sujetos quemaron dos camiones que prestaban servicios para Forestal Mininco

Un grupo de sujetos incendió dos camiones y robó una camioneta al personal de seguridad que presta servicios para la Empresa Forestal Mininco.

Antecedentes preliminares señalan que los desconocidos intimidaron a los trabajadores antes de proceder a incendiar la maquinaria.

En el lugar se encuentra Carabineros con el fin de identificar a los responsables del hecho y recabar mayores antecedentes.

"No somos muy optimista de lo que pudiera seguir ocurriendo. No vemos alguna acción decidida del Gobierno, de las autoridades, del coordinador de la macrozona sur. Somos pesimista porque Carabineros sigue siendo víctima, no se puede defender; los fiscales no pueden investigar, no pueden llegar a los sitios del suceso", señaló el presidente de los contratistar forestales, René Muñoz.