Delegado del Biobío quedó fuera de actividad con Kast tras denuncia por VIF

El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, fue denunciado ante el Ministerio Público por su exesposa por presunta violencia intrafamiliar, situación que se conoce en medio de la visita del Presidente José Antonio Kast a Concepción para encabezar la Cumbre de las Regiones.

Tras conocerse la denuncia, que generó cuestionamientos de parlamentarios sobre la continuidad de la autoridad regional, se tomó la decisión de que Anativia no participe en la actividad presidencial.

Pese a la controversia, el delegado se mantiene en su cargo y no ha sido suspendido ni apartado de sus funciones: "Sigue en sus funciones, está con un par de días administrativos, tiene que resolver unos temas. De los detalles no me voy a pronunciar, sobre todo cuando las materias no dicen relación con el funcionamiento de un servicio", informó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

Delegado afirma ser víctima de extorsiones y agresiones

La denunciante también hizo pública una situación personal que involucra a una asesora particular del delegado, quien se desempeña como concejala de Talcahuano.

Por su parte, Anativia emitió un comunicado en el que aseguró haber sido víctima de extorsiones y agresiones, además de anunciar su intención de presentar una querella por injurias contra su exesposa.

También renunció a su partido, Renovación Nacional, acusando una maquinación política en la que participaría quien dice ser el presidente de facto de ese partido en el Biobío, Claudio Eguiluz.

Al ser consultado por la imputación, Eguiluz sostuvo que "me da exactamente lo mismo. Yo como dirigente de RN me preocupa primero que le vaya bien al Gobierno, porque es mi Gobierno; que le vaya bien al Presidente y que le vaya bien a la región".

"Con Julio Anativia como delegado regional no nos estaba yendo bien. Yo creo que si él le quiere hacer un favor al Gobierno, debería renunciar lo antes posible, para que esta región cambie algunos seremis, que son verdaderos ceniceros de moto, porque no sirven absolutamente para nada", sentenció.

La Cumbre de las Regiones se realizó en el edificio del Gobierno Regional del Biobío, en Concepción, con la presencia del Mandatario y la participación de 10 gobernadores regionales.