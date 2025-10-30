Desmantelan banda dedicada al robo de cables en el Biobío

Un reciente operativo policial culminó con la detención de siete personas vinculadas a una banda delictual especializada en el robo de cables, un problema que ha afectado gravemente a empresas de telecomunicaciones y a la ciudadanía en general. La acción del Ministerio Público se enfoca en desarticular esta red que operaba tanto en la Región del Biobío -con al menos 17 casos denunciados- como en el Maule.

De los siete detenidos, seis quedaron este jueves bajo la medida cautelar de prisión preventiva. La formalización no solo contempla el delito de robo de cables, sino que también se ha invocado la figura de asociación criminal.

Cabe recordar que hay otras siete personas anteriormente detenidas en esta operación, que ha sido denominada como "falsos operadores de telecomunicaciones". Esta modalidad implicaba que los delincuentes se hacían pasar por esos funcionarios para concretar el robo de cables, principalmente subterráneos.